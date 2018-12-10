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Термометр на окне

МЧС прогнозирует тепло и отсутствие осадков в Узбекистане

© Sputnik / Виталий Белоусов
Общество
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По сообщению ведомства, в некоторых регионах республики в ближайшую неделю возможен туман.

ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. После осадков, которые прошли на выходных в некоторых регионах Узбекистана, на территории республики ожидается сухая погода, сообщает МЧС Узбекистана в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, в северных районах республики в начале недели установится антициклон.

"Остальная часть территории республики будет находится на периферии высокого поля антициклона. Связи с чем, в течение недели по всей территории республики ожидается сухая погода", - говорится в сообщении.

Местами возможен туман. Температура ночью составит от  0 до 5 градусов тепла, днем столбик термометра будет колебаться в диапазоне 5-15 градусов тепла. На севере республики температура ночью может опускаться до 5-7 градусов мороза.




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