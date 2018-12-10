Шокирующие выводы ученых: автомобили разносят сорняки

Согласно последним исследованиям, трафик влияет на рост полыннолистной амброзии – инвазивной и опасной травы.

ТАШКЕНТ, 10 дек – Sputnik. Автомобильный трафик способен разносить попадающие на край дороги семена полыннолистной амброзии – инвазивного и опасного сорняка, который вызывает тяжелые реакции у аллергиков, сообщает портал Naked Science.

Ввоз этого растения запрещен в большинство стран мира, в естественных условиях оно редко распространяется дальше метра от материнского растения.

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Биологи из Берлинского технического университета провели серию полевых экспериментов и разместили семян у края автомобильных трасс с активным движением. В результате спустя 48 часов они обнаружили ростки в десятках метров от исходного места, рекорд – 71 метр.

В Узбекистане стараются уделять особое внимание лечению аллергии, в начале декабря стало известно о введении паспортов этого заболевания. В документе будут указаны реакции владельца на определенные раздражители.