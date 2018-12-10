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Узбекские школьники

В Узбекистане планируют пересмотреть школьную программу

© Министерство образования Узбекистана
Общество
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Базовый учебный план общеобразовательных школ на 2019-2020 учебный год еще не утвержден.

ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Предложения по пересмотру учебной программы в Узбекистане будут разработаны до 1 августа 2019 года, сообщили в пресс-службе Министерства народного образования республики. Это одна из инициатив, направленных на совершенствование системы школьного образования. Она утверждена постановлением президента страны "О мерах по поднятию на качественно новый уровень системы духовно-нравственного и физически гармоничного воспитания молодежи, ее обучения и воспитания".

Школьники во время перемены, архивное фото
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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"Согласно пункту №18 данного постановления, Министерство народного образования, Министерство финансов и Государственная инспекция по надзору за качеством образования при кабинете министров должны пересмотреть базовый учебный план общеобразовательных школ и разработать предложения по его сокращению на 10% начиная с 2019-2020 учебного года", — говорится в сообщении.

Кроме того, до 1 августа нужно разработать предложения по бесплатной переподготовке специалистов, часы которых были сокращены, на другие — более востребованные предметы.

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Отмечается, что специалисты подготовят несколько сценариев по изменению учебного плана. Проекты финальных сценариев будут опубликованы для общественного обсуждения.

"В интернет-СМИ и социальных сетях опубликован документ о базовом учебном плане общеобразовательных школ на 2019-2020 учебные год, который предусматривает снижение количество часов на некоторые предметы. На базе данных этого документа некоторые авторы книг и педагоги опубликовали статьи, о том почему нельзя сокращать количество часов тех или иных предметов", — отметили в пресс-службе.

В ведомстве отметили: базовый учебный план общеобразовательных школ на следующий учебный год еще не утвержден.

Теги:
Узбекистан, Школа, Образование



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