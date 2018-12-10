В Узбекистане планируют пересмотреть школьную программу

ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Предложения по пересмотру учебной программы в Узбекистане будут разработаны до 1 августа 2019 года, сообщили в пресс-службе Министерства народного образования республики. Это одна из инициатив, направленных на совершенствование системы школьного образования. Она утверждена постановлением президента страны "О мерах по поднятию на качественно новый уровень системы духовно-нравственного и физически гармоничного воспитания молодежи, ее обучения и воспитания".
Кроме того, до 1 августа нужно разработать предложения по бесплатной переподготовке специалистов, часы которых были сокращены, на другие — более востребованные предметы.
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Отмечается, что специалисты подготовят несколько сценариев по изменению учебного плана. Проекты финальных сценариев будут опубликованы для общественного обсуждения.
"В интернет-СМИ и социальных сетях опубликован документ о базовом учебном плане общеобразовательных школ на 2019-2020 учебные год, который предусматривает снижение количество часов на некоторые предметы. На базе данных этого документа некоторые авторы книг и педагоги опубликовали статьи, о том почему нельзя сокращать количество часов тех или иных предметов", — отметили в пресс-службе.
В ведомстве отметили: базовый учебный план общеобразовательных школ на следующий учебный год еще не утвержден.