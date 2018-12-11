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Дети в детском саду

Узбекистанцам предложили изменить режим работы детских садов

© Facebook / Министерство дошкольного образования Узбекистана
Общество
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Многие родители просто не успевают забирать своих детей из дошкольных учреждений, так как рабочий день в республике заканчивается позже, чем работа детских садов

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. Время работы детских садов в Узбекистане могут изменить. Соответствующая петиция появилась на Портал коллективных обращений ("Менинг фикрим").

В документе говорится о том, что подавляющее большинство работающих родителей сталкиваются с большими трудностями в связи с тем, что рабочий день заканчивается позже, чем работа детских садов. Родителям приходится искать, с кем бы оставить своих малышей, однако это не всегда просто сделать, особенно тем, чьи родственники проживают в других районах

В связи с этим предлагается изменить время продолжительности работы садиков с 17:00 на 19:00.

Дети и воспитатели детского сада
© Sputnik / Игорь Зарембо
Как повлияют на работу детских садов в Узбекистане родители

Если предложение наберет необходимое количество положительных отзывов и поддержки, то ответственные лица рассмотрят данный вопрос.

Отметим, что власти республики предпринимают ряд шагов для удобства и облегчения жизни родителей. Так, недавно была расширена категория родственников, которые имеют право забирать детей из детских садов. Теперь это могут делать дедушки и бабушки, законные представители родителей, зарегистрированные в установленном порядке, а также старшие братья и сестры, не достигшие совершеннолетия.

Ранее близким родственникам, помимо родителей, было запрещено забирать дошкольников из учреждений.

Также стало известно, что до конца года в Узбекистане будет построено 40 детских садов. В них организуют 7775 мест. Наибольшее число новых детских садов появится в Кашкадарьинской области и Каракалпакстане — по шесть в каждом регионе.




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