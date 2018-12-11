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Instagram app

Говорите – вас услышат: Instagram запустил новую функцию

© Foto: Pixabay
Общество
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Максимальная длительность аудиопослания составляет одну минуту. Эта функция может сделать общение в соцсети более привлекательным для пользователей, если их руки заняты, например, во время вождения.

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. В социальной сети Instagram появилась возможность обмениваться голосовыми сообщениями. Об этом говорится в сообщении компании в Twitter.

Для того чтобы отправить голосовое послание, нужно нажать на иконку микрофона в Direсt и удерживать ее во время записи сообщения.

Отмечается, что максимальная длительность аудиосообщения может составлять одну минуту.

Голосовые сообщения не исчезают, их можно прослушивать в историях.

Instagram появился в октябре 2010 года и быстро стал популярным по всему миру. Число пользователей сервиса в июне этого года достигло одного миллиарда человек.




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