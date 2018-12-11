Новый автобусный маршрут соединит Ташкент и Туркестан

Добраться от Ташкента до Туркестана (города на юге Казахстана) можно за 6 часов 40 минут. Стоимость проезда составляет 50 000 сумов.

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. Казахстан и Узбекистан в понедельник, 10 декабря, запустили еще один новый международный автобусный маршрут по направлению Туркестан – Ташкент.

Как сообщает пресс-служба акимата Туркестанской области, данное решение принято в целях укрепления торгово-экономических и туристических отношений.

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Новый маршрут на паритетной основе обслуживают казахстанский перевозчик ТОО "Бакдаулет Сервис" и Узбекское агентство "Узавтотранс".

Общая протяженность маршрута - 335 километров. Время в пути - 6 часов 40 минут.

В двух направлениях ежедневно курсируют два автобуса. Время выезда из города Туркестана (с автовокзала "Алтын Орда") - в 07:00 и 17:00 часов, а из Ташкента (с автовокзала "Ташкент") - 08:00, 18:00 (по времени Астаны).

Техническая остановка - 30 минут. Стоимость проезда - 2000 тенге или 50 000 сумов.