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Генеральный директор Международной организации труда (МОТ) Гай Райдер

Гендиректора Международной организации труда ждут в Узбекистане

Официальный сайт МОТ
Общество
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Гай Райдер примет участие в конференции по проблемам занятости, которая состоится в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Генеральный директор Международной организации труда (МОТ) Гай Райдер прибудет в Узбекистан в четверг, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики. В рамках визита он примет участие в международной конференции "Обеспечение достойной занятости в контексте целей устойчивого развития: международная практика и опыт Узбекистана".

Кроме того, запланированы переговоры в правительстве, Министерстве иностранных дел, Министерстве занятости и трудовых отношений, Федерации профсоюзов и Торгово-промышленной палате.

Советник Генерального директора Международной организации труда Кари Топиола
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
МОТ приветствует реформы Мирзиёева
В феврале МОТ заявила, что в Узбекистане прекратили систематически привлекать детей к уборке хлопка. Однако организация продолжает следить за ситуацией. В ноябре сообщалось, что в этом году подавляющее большинство сборщиков урожая хлопка-сырца в республике работали добровольно.

"Мы можем сказать, что те программы, которые внедрялись в течение двух лет во время президентства Мирзиёева, работают и дают результаты", — сказал специальный советник гендиректора МОТ Кари Топиола во время Азиатского форума по правам человека.

Он также подчеркнул, что изменить целую систему найма, где ежегодно принимают участие 2,5-3 миллиона человек — это огромное дело. Необходимо, чтобы все поняли: любая форма занятости должна быть основана на контракте, в котором условия работы будут определяться на добровольной основе.

Теги:
Узбекистан, Труд



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