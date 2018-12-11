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Ключи от автомобиля

Президент подарил первоклашке из Нукуса автомобиль Cobalt

Алексей Сухоруков
Общество
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Девочка одержала победу в одном из соревнований, приуроченных к празднику урожая.

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вручил ученице первого класса общеобразовательной школы в Нукусе ключи от автомобиля Cobalt, сообщает портал "Народное слово".

Айсулув Шалабаева победила в одном из соревнований, которые проводились на площади Отчопар к празднику урожая.

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Мероприятие началось с перетягивания каната, первое и второе места завоевали участники из областей Чимбай и Кунграт, третье – команда из Амударьинской области. Главный приз получил чемпион республики среди молодежи по дзюдо и курашу Зарапатдин Турдимуратов из Хужалийского района.

Ранее глава государства вручил щедрые подарки победителям Всемирной шахматной олимпиады среди юниоров до 16 лет, которая проходила в городе Конья с 24 ноября по 3 декабря.

Теги:
президент, Узбекистан, Нукус



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