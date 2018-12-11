Президент подарил первоклашке из Нукуса автомобиль Cobalt

Девочка одержала победу в одном из соревнований, приуроченных к празднику урожая.

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вручил ученице первого класса общеобразовательной школы в Нукусе ключи от автомобиля Cobalt, сообщает портал "Народное слово".

Айсулув Шалабаева победила в одном из соревнований, которые проводились на площади Отчопар к празднику урожая.

Национальный олимпийский комитет Узбекистана Победители шахматной олимпиады получили от президента щедрые подарки

Мероприятие началось с перетягивания каната, первое и второе места завоевали участники из областей Чимбай и Кунграт, третье – команда из Амударьинской области. Главный приз получил чемпион республики среди молодежи по дзюдо и курашу Зарапатдин Турдимуратов из Хужалийского района.

Ранее глава государства вручил щедрые подарки победителям Всемирной шахматной олимпиады среди юниоров до 16 лет, которая проходила в городе Конья с 24 ноября по 3 декабря.