Пожарные провели учения на ташкентском рынке

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. На столичном рынке "Чилонзор буюм савдо комплекси" ("Ипподром") прошли практические пожарно-тактические учения, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД Ташкента.

"В рамках учений была организована эвакуация работников, предпринимателей и посетителей рынка, а также проверено, как выполняются организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности", — говорится в публикации.

Организаторы проинспектировали системы пожарной сигнализации и оповещения при пожаре, состояние эвакуационных путей. Кроме того, проверили исправность первичных средств пожаротушения и уровень готовности сотрудников к действиям при пожаре и других чрезвычайных ситуациях.