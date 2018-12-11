16:53 11 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.22
  • EUR9456.46
  • USD8312.64
Поиск
Пожарно-тактические учения на рынке Чилонзор буюм савдо комплекси

Пожарные провели учения на ташкентском рынке

Пресс-служба ГУ МВД Ташкента
Общество
Получить короткую ссылку
6 0 0

Сотрудники МЧС проверили, как выполняются организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. На столичном рынке "Чилонзор буюм савдо комплекси" ("Ипподром") прошли практические пожарно-тактические учения, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД Ташкента.

"В рамках учений была организована эвакуация работников, предпринимателей и посетителей рынка, а также проверено, как выполняются организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности", — говорится в публикации.

Организаторы проинспектировали системы пожарной сигнализации и оповещения при пожаре, состояние эвакуационных путей. Кроме того, проверили исправность первичных средств пожаротушения и уровень готовности сотрудников к действиям при пожаре и других чрезвычайных ситуациях.

Пожарно-тактические учения на рынке Чилонзор буюм савдо комплекси
Пресс-служба ГУ МВД Ташкента
Пожарно-тактические учения на рынке "Чилонзор буюм савдо комплекси"
Теги:
безопасность, учения



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Подготовка Ташкента к празднованию Нового года
Елочка, гори: как в Ташкенте устанавливают главную новогоднюю красавицу
Рогатые монстры Крампусы вышли на улицы Мюнхена
Улицы Мюнхена заполнили пугающие детей рогатые монстры
Как россияне относятся к Узбекистану
Что думают об Узбекистане россияне

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054