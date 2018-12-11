Маленький узбекистанец просит Деда Мороза поменять ему обезображенное лицо

Малыш живет вместе с родителями в кишлаке близ Самарканда. Он мечтает лишь об одном – чтобы у него появилось "новое" лицо и его перестали бояться остальные дети.

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. Письмо маленького узбекского мальчика Бахтиера Синдрова опубликовали волонтеры из Алматы, пишет Sputnik Казахстан.

Бахтиер пострадал при пожаре еще в младенческом возрасте и лишился кожи на части черепа. И вот теперь обратился к новогоднему волшебнику – Деду Морозу с просьбой подарить ему новое лицо взамен обгоревшего.

В письме мальчик обещает быть сильным и никогда не плакать и умоляет дать ему лицо, как у остальных детей, чтобы они, как и взрослые, не боялись смотреть на него.

Волонтер Ольга Рябева, одна из организаторов благотворительного движения "Я рядом", в рамках которого в соцсетях проходит акция "Письма Деду Морозу", пообщалась с малышом. Она рассказала на своей странице в Facebook, что мальчик испытывает постоянные боли, которые он героически терпит, и никогда не жалуется.

В прошлом году волонтеры нашли клинику в Индии, в которой мальчику сделали операцию по восстановлению губ и зубов, а также век и носовых проходов.

Спустя полгода Бахтиер перенес операцию по вживлению ему в шею импланта с жидкостью, который поможет коже на шее со временем растянуться, и ее можно будет пересадить на лицо.

Сейчас волонтеры открыли сбор средств на операции Бахтиеру – ему необходимо вставлять пластину в голову и пересаживать кожу под глаза. Это обойдется в 18 тысяч долларов. На момент публикации осталось собрать три миллиона 250 тысяч тенге (8800 долларов).