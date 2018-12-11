22:01 11 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.22
  • EUR9456.46
  • USD8312.64
Поиск
Вокзал Ташкент-Южный после реконструкции

Расписание движения некоторых поездов изменится с 12 декабря

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
Получить короткую ссылку
67 0 0

По маршруту Ташкент-Бухара-Ташкент шесть дней в неделю начнет курсировать скоростной поезд SHARQ 10/9.

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. Расписание пассажирского поезда № 52/51 по маршруту Ташкент-Кунград-Ташкент с 12 декабря изменится, сообщает пресс-служба Узбекистон темир йуллари.

Теперь поезд будет отправляться из Ташкента в Кунград не по четвергам, а по средам, а из Кунграда в столицу - по пятницам, а не по четвергам. 

По маршруту Ташкент-Бухара-Ташкент будет ходить скоростной поезд SHARQ 10/9. С 12 декабря он начнет курсировать шесть дней в неделю: по понедельникам, средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Более подробную информацию можно получить по номеру 1005 и в железнодорожных кассах.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Фонарь такси на крыше автомобиля в Баку
    Такси без табака

    В Азербайджане вступили в силу новые штрафы для водителей и пассажиров: нельзя курить в салонах и выбрасывать окурки в неположенном месте.

  • Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
    Свои люди

    Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил снять ограничения на участие белорусских спортсменов в игровых видах спорта в России.

  • Видео
    Лихо закрутил

    Камеры наружного наблюдения зафиксировали опасную езду в центре Сухума: водитель "Мерседеса" сделал несколько кругов и врезался в здание.

  • Праворульный автомобиль
    Бунт "праворулек"

    Представители инициативы "Правый руль" угрожают возобновить акции протеста и перекрыть дорогу, ведущую к армяно-грузинской границе.

  • Знак на таможенном посту на границе Латвия - Россия
    Латвийский транзит

    Пограничники в Псковской области задержали восьмерых выходцев из Юго-Восточной Азии, пытавшихся проникнуть в Латвию в специально сделанных скрытых полостях грузовика.

  • Президентский Дворец в Вильнюсе
    Странная аналогия

    Советник президента Литвы Нериюс Алексеюнас сравнил республику с малярийным комаром.

  • Водолаз
    Неожиданный улов

    Со дна Днестра недалеко от Бендер подняли загадочный объект – глиняную голову, которой, как полагают местные эксперты, не менее 100 лет.

  • Юри Ратас
    Хотим еще!

    Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил о поддержке его страной идеи введения дополнительных санкций против России.

  • Учителя Южной Осетии проходят курсы повышения квалификации по русскому языку
    Уроки русского

    Специалисты из Северной Осетии проведут курсы повышения квалификации для югоосетинских преподавателей русского языка.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Подготовка Ташкента к празднованию Нового Года
Елочка, гори: как в Ташкенте устанавливают главную новогоднюю красавицу
Ни еды, ни воды: как живут афганские беженцы в лагере под Кабулом
Ни еды, ни воды: шокирующие кадры из лагеря афганских беженцев
Как россияне относятся к Узбекистану
Что думают об Узбекистане россияне

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054