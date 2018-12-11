Расписание движения некоторых поездов изменится с 12 декабря

По маршруту Ташкент-Бухара-Ташкент шесть дней в неделю начнет курсировать скоростной поезд SHARQ 10/9.

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. Расписание пассажирского поезда № 52/51 по маршруту Ташкент-Кунград-Ташкент с 12 декабря изменится, сообщает пресс-служба Узбекистон темир йуллари.

Теперь поезд будет отправляться из Ташкента в Кунград не по четвергам, а по средам, а из Кунграда в столицу - по пятницам, а не по четвергам.

По маршруту Ташкент-Бухара-Ташкент будет ходить скоростной поезд SHARQ 10/9. С 12 декабря он начнет курсировать шесть дней в неделю: по понедельникам, средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Более подробную информацию можно получить по номеру 1005 и в железнодорожных кассах.