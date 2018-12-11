В Ташкенте ищут родителей девочки, найденной в Юнусабадском районе

Ребенок не может рассказать, где живут ее родные.

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. ГУВД Ташкента разыскивает родителей девочки, которая была найдена инспектором профилактики УКД ОВД Юнусабадского района 9 декабря на территории 11 квартала возле дома №3. Ребенку примерно четыре года.

"Со слов ребенка, ее зовут Исаева Лида Тулкиновна. Сведений о родных, их месте жительства сообщить не может. В настоящее время Лида находится в транзитном Центре оказания социально-правовой помощи несовершеннолетним ГУВД города Ташкента", — сообщили в пресс-службе.

Рост девочки — 85-90 сантиметров, волосы светлые до плеч. У ребенка черные глаза, левый косит. Малышка одета в джинсовую куртку синего цвета, черные сапоги, на голове красная шапка.

Родных и близких девочки, а также всех, кто ее узнал и может предоставить сведения о родителях или других родственниках, просят обратиться в Центр оказания социально-правовой помощи несовершеннолетним по номерам 71 231 87 56. Также можно позвонить по номеру 102.

Центр располагается по адресу: Ташкент, Юнусабадский район, улица Хушнаво, 102.