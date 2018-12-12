О морозах, снеге и улыбках людей - генконсул Узбекистана о жизни на Урале

Генконсул Узбекистана в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов рассказал, что никогда не видел столько снега, как в России, но на Урале "аура теплая".

ТАШКЕНТ, 12 дек - Sputnik. По словам Абдусалома Хатамова, в России он был еще в юности, в середине восьмидесятых годов – приезжал на соревнования по боксу.

"…Был на всесоюзных соревнованиях в России – в Ельце, во Владимире, в Муроме, в Стерлитамаке. Уже тогда меня удивил русский мороз. Мы повязывали на лица шарфы, которые потом покрывались инеем. На обочинах дорог и тротуаров лежали огромные груды расчищенного снега и ледяной корки. Я никогда не видел столько снега!" - признался генконсул в интервью РИА Новости.

Говоря об Урале, Хатамов отметил, что это край очень холодный, но аура здесь теплая.

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"Люди вежливые, улыбчивые – и сотрудники учреждений, и просто прохожие на улицах. Это не дает замерзнуть", - сказал он.

Что касается города Екатеринбурга, в котором Хатамов начал недавно работать, то, по его словам, его удивляет то, "какой Екатеринбург зеленый город".

"Когда 9 августа я впервые прилетел сюда и ехал из аэропорта Кольцово, то по обеим сторонам от дороги было столько зелени, леса, что я был приятно поражен. Еще деревья такие высокие! Глаза радуются! Ташкент – тоже зеленый город, но такого, как здесь, у нас нет", - отметил генконсул.

Напомним, генеральное консульство Узбекистана, в ведение которого поступил весь Уральский федеральный округ, открылось в Екатеринбурге 13 ноября. Генеральным консулом Узбекистана назначен Абдусалом Хатамов, до этого работавший начальником отдела консульско-правового департамента МИД республики.

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Отметим, что климат Екатеринбурга континентальный, он характеризуется стремительной сменой погоды. Это обусловлено близостью к Сибири и отдаленностью от побережья Атлантического океана. Зимой здесь климат суровый, лето прохладное. Среднегодовая температура – плюс 3,5 градуса.

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