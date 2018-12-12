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Высокоскоростной электропоезд Афросиаб

"Узбекистон темир йуллари" приготовила пассажирам новогодний подарок

© Flickr / Adam Jones
Общество
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Стоимость билетов на поезда в республике в праздничные дни снижена вдвое.

ТАШКЕНТ, 12 дек - Sputnik. Национальная железнодорожная компания "Узбекистон темир йуллари" объявила новогодние скидки на ж/д билеты внутри республики.

Кроме того, как сообщает пресс-служба компании, в праздничные дни будут запущены дополнительные поезда. 

В период с 30 декабря 2018 года по 3 января 2019 года будет запущен дополнительный поезд "Афросиаб".

"Это сделано для того, чтобы граждане смогли встретить Новый год и воспользоваться возможностью посетить достопримечательности Узбекистана", - указывает перевозчик.

Скидки в 50% получат пенсионеры, инвалиды, участники ВОВ и приравненные к ним, а также студенты высших учебных заведений.

Пассажиры спускаются по трапу в аэропорту Ташкента
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Семьи (двое и более человек - муж и жена; муж, жена и их дети до 18 лет; отец или мать с детьми до 18 лет) смогут рассчитывать на скидку в 30%.

Двадцатипроцентная скидка будет у туристических групп (четверо и более человек), школьников, студентов колледжей и лицеев.

Для лиц с ограниченными возможностями и сотрудников компаний и организаций, путешествующих коллективно в праздничные и предпразничные дни, будут организованы специальные кассы. 

Ранее о скидках на авиабилеты в праздничные дни объявила национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари".

 

 




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