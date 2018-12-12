В Узбекистане учителей могут избавить от лишней письменной нагрузки

Теперь педагоги будут заполнять только три документа – классный журнал, годовой план и предметный конспект.

ТАШКЕНТ, 12 дек - Sputnik. В Узбекистане учителей школ решили избавить от лишней работы, сообщает UPL 24.

Соответствующее письмо в региональные управления направило Министерство народного образования республики.

По закону педагоги должны вести только три документа – традиционный школьный журнал, годовой календарно-тематический план и ежедневный поурочный конспект. Однако руководители требуют выполнения лишней работы – например, заполнения различных фотоальбомов и отчетов.

Также у учителей удерживают часть зарплаты на коммунальные услуги и в принудительном порядке заставляют посещать местные мероприятия.

В мае кабинет министров Узбекистана выпустил постановление о хашарах - теперь субботники проводятся только по решению президента или правительства. Также в 2018 году принимаются активные меры по предупреждению и полному искоренению принудительного труда.