Генконсул в Екатеринбурге рассказал об узбекской диаспоре на Урале

Граждан Узбекистана, которые приезжают на Урал, можно разделить на две группы: сезонные работники и люди, которые уже освоились в регионе.

ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Около 75-100 тысяч граждан Узбекистана ежегодно прибывают на Урал, рассказал в интервью РИА Новости генеральный консул республики в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов.

"На Урале — большая узбекская диаспора. В год сюда прибывает около 75-100 тысяч граждан Узбекистана. Многие из них — трудовые мигранты, а часть людей приезжает учиться в Россию, — сказал чиновник. — Тех граждан Узбекистана, которые едут сюда работать, можно разделить на две категории: сезонные работники — в основном они трудятся на строительных площадках, и люди, которые уже здесь освоились, — они зачастую работают в ресторанном бизнесе, некоторые из них — специалисты в крупных компаниях, другие — предприниматели в области продажи автомобилей".

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Абдусалом Хатамов отметил, что продолжает собирать информацию о соотечественниках, которые живут на Урале.

По его словам, многие узбекистанцы приезжают в регион, чтобы получить образование. Сорок девять студентов обучаются в Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ), который активно сотрудничает с Ташкентским государственным экономическим университетом.

"Так, эти два вуза в августе 2018 года подписали соглашение, согласно которому студенты могут обучаться в Ташкентском университете и параллельно дистанционно учиться в УрГЭУ. В итоге студенты получат дипломы двух вузов. Сейчас по этой программе в УрГЭУ поступили 139 абитуриентов из Узбекистана", — отметил Хатамов.

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В середине ноября в Екатеринбурге открылось генеральное консульство Узбекистана. В его ведении находится весь Уральский федеральный округ. Абдусалом Хатамов, назначенный генконсулом, до этого работал начальником отдела консульско-правового департамента МИД республики.

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