Франция откроет в Узбекистане лабораторию финансовых технологий

В лаборатории будут тестировать новые технологии совместно с другими партнерами и экспертами.

ТАШКЕНТ, 12 дек - Sputnik. Французская компания IDEMIA намерена создать первую в Узбекистане лабораторию финансовых технологий, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные Международного пресс-клуба.

В лаборатории будут создавать, тестировать новые технологии совместно с другими партнерами и экспертами в данной сфере.

Ранее компания IDEMIA представила бортовые и биометрические решения для индустрии финансовых услуг Узбекистана.

Финансовые технологии - отрасль, состоящая из компаний, использующих инновации, чтобы конкурировать с традиционными финансовыми организациями в лице банков и посредников на рынке финансовых услуг.