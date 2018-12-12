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США признали прогресс Узбекистана в сфере религиозных свобод

© Sputnik / Саид Царнаев
Общество
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Ранее Узбекистан входил в список стран, "внушающих особую обеспокоенность" в соблюдении религиозных свобод.

ТАШКЕНТ, 12 дек – Sputnik. США признали прогресс в сфере обеспечения религиозных свобод в Узбекистане и исключили страну из списка "вызывающих особую обеспокоенность" в данной области, сообщает МИД республики.

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Во вторник госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Белый дом поместил Узбекистан в список стран, за которыми нужно наблюдать на предмет соблюдения религиозных свобод. Ранее Узбекистан входил в список стран, "внушающих особую обеспокоенность" в соответствии с законом США 1998 года о международной религиозной свободе. В этот список теперь входят Мьянма, Китай, Эритрея, Иран, Северная Корея, Пакистан, Судан, Саудовская Аравия, Таджикистан и Туркменистан.

"Одиннадцатого декабря государственный секретарь США Майкл Помпео своим решением официально вывел Узбекистан из так называемого "списка стран, вызывающих особую обеспокоенность" (СРС), тем самым признав значительные достижения нашей страны в сфере обеспечения религиозных свобод", - говорится в сообщении на сайте министерства. По данным ведомства, "данное решение стало вполне ожидаемым".

Достижения Узбекистана в указанной сфере были также обозначены в ходе состоявшихся 11 декабря слушаний Хельсинкской комиссии под председательством американского сенатора Роджера Уикера, отмечает МИД.

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"В стране достигнут существенный прогресс не только в сфере религиозных свобод, но и в сфере принудительного труда и в целом прав человека", - заявил на слушаниях посол США по особым поручениям Сэм Браунбэк, которого цитирует министерство.

Браунбэк отнес к значимым достижениям страны принятие "дорожной карты" по реализации рекомендаций спецдокладчика ООН по вопросу о свободе религий и убеждений Ахмада Шахида, помилование и вывод из так называемых "черных списков" тысяч заключенных, осужденных по религиозным мотивам, регистрацию десятка религиозных организаций и упрощение соответствующих процедур, добавили в МИД Узбекистана.

В 20-летней истории деятельности офиса по религиозным свободам Госдепартамента США только две страны выведены из подобного списка: Вьетнам и теперь Узбекистан.

Теги:
Узбекистан, США, Религия



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