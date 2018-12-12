Крыша все еще течет: хокимият Ферганы ищет спонсоров для ремонта дома

В городской администрации заявили, что, поскольку жители дома не являются членами товарищества собственников жилья, ответственность за происходящее лежит на их плечах.

ТАШКЕНТ, 12 дек - Sputnik. Хокимият города Ферганы отремонтирует крышу дома №38, расположенного на улице Алишера Навои, за счет спонсоров. Об этом сообщили в областной администрации.

Ранее жители этого дома обратились в редакцию Sputnik Узбекистан с просьбой помочь достучаться до вышестоящих инстанций, чтобы те помогли отремонтировать черепичную крышу, которая протекает и создает реальную угрозу жизни и здоровью проживающих. Поскольку в домах проживают в основном пенсионеры, они не могут сделать ремонт за свой счет, оттого и просят оказать содействие в решении этого вопроса.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код Богдан Бубняк Житель Ферганы показал, из какого материала сделана кровля его дома

После выхода заметки один из жителей, Богдан Бубняк, рассказал корреспонденту Sputnik, что за месяц было привезено только 20 листов шифера, но никакой другой работы не было сделано.

© Foto : Богдан Бубняк Шифер для ремонта крыши дома № 38 в г. Фергана

Сотрудники редакции связались с администрацией Ферганской области и попросили прокомментировать данную проблему. Выяснилось, что хокимият города Ферганы предоставил письмо, в котором говорится, что черепичное покрытие на крыше дома пришло в негодность. Но отремонтировать его получится только в том случае, если домовладельцы будут являться членами товарищества собственников жилья (ТСЖ).

Foto / Богдан Бубняк В одном из домов Ферганы люди восемь лет живут на грани пожара и потопа

"Городской хокимият и соответствующие органы власти несколько раз объясняли это гражданам и предлагали им создать собственное товарищество или вступить в ближайшие товарищества, однако жители отказались… Если бы жильцы дома №38 создали товарищество и выплачивали обязательные взносы, то всех проблем удалось бы избежать", - говорится в письме и поясняется, что, если не создано товарищество, то жильцы сами считаются ответственными за происходящее.

Однако, чтобы пережить осенний-зимний период без потерь, хокимият города Ферганы ищет возможность отремонтировать кровлю в том числе за счет спонсоров, указали в письме городской администрации.

Sputnik Узбекистан следит за развитием ситуации.