16:48 12 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.22
  • EUR9456.46
  • USD8312.64
Поиск
Протекающая кровля в одном из домов в Фергане

Крыша все еще течет: хокимият Ферганы ищет спонсоров для ремонта дома

Foto / Богдан Бубняк
Общество
Получить короткую ссылку
49 0 0

В городской администрации заявили, что, поскольку жители дома не являются членами товарищества собственников жилья, ответственность за происходящее лежит на их плечах.

ТАШКЕНТ, 12 дек - Sputnik. Хокимият города Ферганы отремонтирует крышу дома №38, расположенного на улице Алишера Навои, за счет спонсоров. Об этом сообщили в областной администрации.

Ранее жители этого дома обратились в редакцию Sputnik Узбекистан с просьбой помочь достучаться до вышестоящих инстанций, чтобы те помогли отремонтировать черепичную крышу, которая протекает и создает реальную угрозу жизни и здоровью проживающих. Поскольку в домах проживают в основном пенсионеры, они не могут сделать ремонт за свой счет, оттого и просят оказать содействие в решении этого вопроса.

Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
Богдан Бубняк
Житель Ферганы показал, из какого материала сделана кровля его дома

После выхода заметки один из жителей, Богдан Бубняк, рассказал корреспонденту Sputnik, что за месяц было привезено только 20 листов шифера, но никакой другой работы не было сделано.

Шифер для ремонта крыши дома № 38 в г. Фергана
© Foto : Богдан Бубняк
Шифер для ремонта крыши дома № 38 в г. Фергана

Сотрудники редакции связались с администрацией Ферганской области и попросили прокомментировать данную проблему. Выяснилось, что хокимият города Ферганы предоставил письмо, в котором говорится, что черепичное покрытие на крыше дома пришло в негодность. Но отремонтировать его получится только в том случае, если домовладельцы будут являться членами товарищества собственников жилья (ТСЖ).

Протекающая кровля в одном из домов в Фергане
Foto / Богдан Бубняк
В одном из домов Ферганы люди восемь лет живут на грани пожара и потопа

"Городской хокимият и соответствующие органы власти несколько раз объясняли это гражданам и предлагали им создать собственное товарищество или вступить в ближайшие товарищества, однако жители отказались… Если бы жильцы дома №38 создали товарищество и выплачивали обязательные взносы, то всех проблем удалось бы избежать", - говорится в письме и поясняется, что, если не создано товарищество, то жильцы сами считаются ответственными за происходящее.

Однако, чтобы пережить осенний-зимний период без потерь, хокимият города Ферганы ищет возможность отремонтировать кровлю в том числе за счет спонсоров, указали в письме городской администрации.

Sputnik Узбекистан следит за развитием ситуации.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Заседание парламента Азербайджана, фото из архива
    С уважением к символам

    Мелодию гимна Азербайджана хотят запретить использовать в других музыкальных произведениях, а герб – изображать в грязных местах.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко
    Дружить со всеми

    Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск не выбирает между Западом и Востоком, а хочет выстраивать отношения со всеми своими соседями.

  • Спасенный жеребенок Тудисай
    Тудисай – Свободный Ветер

    Жеребенка с поврежденной ногой, который больше месяца бродил по улицам Агудзеры, удалось поймать и доставить на лечение в конно-спортивную школу.

  • Заключительное предвыборное мероприятие РПА (31 марта 2017). Ереван
    Согласья нет

    По данным СМИ, в рядах Республиканской партии Армении произошел раскол: одна ее часть поддерживает Сержа Саргсяна, другая хочет сменить председателя.

  • Здание Рижской думы
    Что ищут?

    Оперативники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) провели обыски и в помещениях Рижской думы.

  • Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, архивное фото
    "Вредоносный проект"

    Мэр Вильнюса попросил Департамент госбезопасности проверить, не представляет ли "Дом Москвы" угрозу для Литвы.

  • Сторонники унири в Кишиневе - иллюстративное фото.
    "Унири" не будет

    Большинство жителей Молдовы выступают против объединения страны с Румынией, заявил президент молдавской республики Игорь Додон.

  • Катри Райк
    Чужие среди своих

    В МВД Эстонии рассказали, что может помочь решить проблему массового безгражданства в республике.

  • фонтан Желаний
    "Фонтан желаний"

    В преддверии Нового года в столице Южной Осетии вновь пройдет благотворительная акция для детей из интернатов и малоимущих семей.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Подготовка Ташкента к празднованию Нового Года
Елочка, гори: как в Ташкенте устанавливают главную новогоднюю красавицу
Операция космонавтов по обследованию обшивки Союза МС-09
Российские космонавты обнаружили отверстие в корабле "Союз МС-09"
Как россияне относятся к Узбекистану
Что думают об Узбекистане россияне

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054