Крыша все еще течет: хокимият Ферганы ищет спонсоров для ремонта дома

ТАШКЕНТ, 12 дек - Sputnik. Хокимият города Ферганы отремонтирует крышу дома №38, расположенного на улице Алишера Навои, за счет спонсоров. Об этом сообщили в областной администрации.
Ранее жители этого дома обратились в редакцию Sputnik Узбекистан с просьбой помочь достучаться до вышестоящих инстанций, чтобы те помогли отремонтировать черепичную крышу, которая протекает и создает реальную угрозу жизни и здоровью проживающих. Поскольку в домах проживают в основном пенсионеры, они не могут сделать ремонт за свой счет, оттого и просят оказать содействие в решении этого вопроса.
После выхода заметки один из жителей, Богдан Бубняк, рассказал корреспонденту Sputnik, что за месяц было привезено только 20 листов шифера, но никакой другой работы не было сделано.
Сотрудники редакции связались с администрацией Ферганской области и попросили прокомментировать данную проблему. Выяснилось, что хокимият города Ферганы предоставил письмо, в котором говорится, что черепичное покрытие на крыше дома пришло в негодность. Но отремонтировать его получится только в том случае, если домовладельцы будут являться членами товарищества собственников жилья (ТСЖ).
"Городской хокимият и соответствующие органы власти несколько раз объясняли это гражданам и предлагали им создать собственное товарищество или вступить в ближайшие товарищества, однако жители отказались… Если бы жильцы дома №38 создали товарищество и выплачивали обязательные взносы, то всех проблем удалось бы избежать", - говорится в письме и поясняется, что, если не создано товарищество, то жильцы сами считаются ответственными за происходящее.
Однако, чтобы пережить осенний-зимний период без потерь, хокимият города Ферганы ищет возможность отремонтировать кровлю в том числе за счет спонсоров, указали в письме городской администрации.
Sputnik Узбекистан следит за развитием ситуации.