Журналистам в Ташкенте рассказали о налоговых и таможенных реформах

Городская прокуратура и Таможенный комитет организовали пресс-тур, они приняли участие в диалоге с предпринимателями и посетили кондитерское предприятие.

ТАШКЕНТ, 12 дек – Sputnik. Ташкентская городская прокуратура и управление Государственного таможенного комитета организовали для журналистов столичных изданий пресс-тур, сообщается на сайте УГТК.

Мероприятие было посвящено обсуждению налоговых и таможенных реформ, проведенных в 2018 году и планируемых в 2019-м. Представители СМИ приняли участие в диалоге с предпринимателями и посетили новое кондитерское предприятие.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Раскритикованный законопроект о налоговой политике доработали за день

"В текущем году в Узбекистане проводятся масштабные реформы по совершенствованию таможенного администрирования, внедрению современных форм и методов таможенного контроля", - говорится в сообщении.

Добавим, что с января 2019 года отменяются ограничения на экспорт ряда товаров, а таможенное оформление продукции осуществляется не более чем за 3 часа.