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Пресс-тур в Ташкенте

Журналистам в Ташкенте рассказали о налоговых и таможенных реформах

Государственный таможенный комитет
Общество
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Городская прокуратура и Таможенный комитет организовали пресс-тур, они приняли участие в диалоге с предпринимателями и посетили кондитерское предприятие.

ТАШКЕНТ, 12 дек – Sputnik. Ташкентская городская прокуратура и управление Государственного таможенного комитета организовали для журналистов столичных изданий пресс-тур, сообщается на сайте УГТК.

Мероприятие было посвящено обсуждению налоговых и таможенных реформ, проведенных в 2018 году и планируемых в 2019-м. Представители СМИ приняли участие в диалоге с предпринимателями и посетили новое кондитерское предприятие.

Заседание Сената Олий Мажлиса
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
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"В текущем году в Узбекистане проводятся масштабные реформы по совершенствованию таможенного администрирования, внедрению современных форм и методов таможенного контроля", - говорится в сообщении.

Добавим, что с января 2019 года отменяются ограничения на экспорт ряда товаров, а таможенное оформление продукции осуществляется не более чем за 3 часа.

Теги:
Таможня, Ташкент, Журналист



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