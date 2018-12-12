Журналистам в Ташкенте рассказали о налоговых и таможенных реформах

ТАШКЕНТ, 12 дек – Sputnik. Ташкентская городская прокуратура и управление Государственного таможенного комитета организовали для журналистов столичных изданий пресс-тур, сообщается на сайте УГТК.
Мероприятие было посвящено обсуждению налоговых и таможенных реформ, проведенных в 2018 году и планируемых в 2019-м. Представители СМИ приняли участие в диалоге с предпринимателями и посетили новое кондитерское предприятие.
"В текущем году в Узбекистане проводятся масштабные реформы по совершенствованию таможенного администрирования, внедрению современных форм и методов таможенного контроля", - говорится в сообщении.
Добавим, что с января 2019 года отменяются ограничения на экспорт ряда товаров, а таможенное оформление продукции осуществляется не более чем за 3 часа.