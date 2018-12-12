ТАШКЕНТ, 12 дек - Sputnik. С 1 января 2019 года в Узбекистане свыше семи тысяч учителей-пенсионеров вернутся в школы, сообщается на сайте Министерства народного образования.

В сентябре Шавкат Мирзиёев подписал указ о полной выплате пенсий учителям. При этом школа или другое среднее учебное заведение должно быть основным местом работы.

Также ведомство обнародовало положительную статистику. С начала 2018 года в школы были приняты более 11,5 тысячи молодых специалистов с высшим образованием. В 2016 году этот показатель составлял 1900.

В этом году в школах Узбекистана количество учителей-мужчин по сравнению с 2017 годом увеличилось более чем на 13 тысяч.