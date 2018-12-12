Юлдуз Усманова празднует юбилей - что подарили примадонне в день рождения

ТАШКЕНТ, 12 дек - Sputnik. В среду, 12 декабря, свой день рождения отмечает народная артистка Узбекистана Юлдуз Усманова.
Свои поздравления адресуют примадонне узбекской эстрады миллионы ее поклонников в республике и за ее пределами, тем более сегодняшний праздник для певицы юбилейный.
Свою маму поздравила на личной странице в Instagram дочь Усмановой – Нилуфар. Она разместила трогательное фото, на котором любимица узбекистанцев изображена еще совсем юной. Уже в первые часы снимок получил свыше 12 тысяч лайков.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Юмористка Халима Ибрагимова поделилась с подписчиками видео, на кадрах которого Юлдуз Усманова принимает поздравления от родных, близких и друзей.
Известно, что женщины весьма дружны. Поэтому Халима преподнесла своей подруге прекрасный подарок – украшенный живыми цветами двухъярусный торт, макушку которого венчает надпись "Королева нашего дома". Примечательно, что на торте красуется зажженная свеча с цифрой "19".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
19 бахориз муборак @yulduzibragimovnausmonova ⭐️🎉❤️ @make_cake__ тортлари сиз учун 💋Мехр ила
Действительно, юбилярша находится в прекрасной форме, она красива, молода и энергична и радует своих поклонников новыми песнями и танцами.
Народная артистка Узбекистана Юлдуз Усманова родилась в 1963 году в Маргилане. Она стала шестым ребенком из восьми: четырех братьев и четырех сестер.
У артистки есть дочь — Нилуфар Усманова и пятеро внуков.
Юлдуз Усманова является народной артисткой Таджикистана и Туркменистана, заслуженной артисткой Казахстана.