Юлдуз Усманова празднует юбилей - что подарили примадонне в день рождения

Любимая исполнительница миллионов Юлдуз Усманова отмечает сегодня день рождения и принимает многочисленные поздравления и необычные подарки.

ТАШКЕНТ, 12 дек - Sputnik. В среду, 12 декабря, свой день рождения отмечает народная артистка Узбекистана Юлдуз Усманова.

Свои поздравления адресуют примадонне узбекской эстрады миллионы ее поклонников в республике и за ее пределами, тем более сегодняшний праздник для певицы юбилейный.

Свою маму поздравила на личной странице в Instagram дочь Усмановой – Нилуфар. Она разместила трогательное фото, на котором любимица узбекистанцев изображена еще совсем юной. Уже в первые часы снимок получил свыше 12 тысяч лайков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram HAPPY BIRTHDAY MOTHER 💋💋💋 Публикация от Nilufar Usmonova (@nilufarusmonova) 11 Дек 2018 в 2:04 PST

Юмористка Халима Ибрагимова поделилась с подписчиками видео, на кадрах которого Юлдуз Усманова принимает поздравления от родных, близких и друзей.

Известно, что женщины весьма дружны. Поэтому Халима преподнесла своей подруге прекрасный подарок – украшенный живыми цветами двухъярусный торт, макушку которого венчает надпись "Королева нашего дома". Примечательно, что на торте красуется зажженная свеча с цифрой "19".

Действительно, юбилярша находится в прекрасной форме, она красива, молода и энергична и радует своих поклонников новыми песнями и танцами.

Народная артистка Узбекистана Юлдуз Усманова родилась в 1963 году в Маргилане. Она стала шестым ребенком из восьми: четырех братьев и четырех сестер.

У артистки есть дочь — Нилуфар Усманова и пятеро внуков.

Юлдуз Усманова является народной артисткой Таджикистана и Туркменистана, заслуженной артисткой Казахстана.