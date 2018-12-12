20:34 12 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.22
  • EUR9456.46
  • USD8312.64
Поиск
Юлдуз Усманова и Халима Ибрагимова

Юлдуз Усманова празднует юбилей - что подарили примадонне в день рождения

© instagram / xalimaxonim
Общество
Получить короткую ссылку
26140

Любимая исполнительница миллионов Юлдуз Усманова отмечает сегодня день рождения и принимает многочисленные поздравления и необычные подарки.

ТАШКЕНТ, 12 дек - Sputnik. В среду, 12 декабря, свой день рождения отмечает народная артистка Узбекистана Юлдуз Усманова.

Свои поздравления адресуют примадонне узбекской эстрады миллионы ее поклонников в республике и за ее пределами, тем более сегодняшний праздник для певицы юбилейный.

Свою маму поздравила на личной странице в Instagram дочь Усмановой – Нилуфар. Она разместила трогательное фото, на котором любимица узбекистанцев изображена еще совсем юной. Уже в первые часы снимок получил свыше 12 тысяч лайков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

HAPPY BIRTHDAY MOTHER 💋💋💋

Публикация от Nilufar Usmonova (@nilufarusmonova)

Юмористка Халима Ибрагимова поделилась с подписчиками видео, на кадрах которого Юлдуз Усманова принимает поздравления от родных, близких и друзей.

Известно, что женщины весьма дружны. Поэтому Халима преподнесла своей подруге прекрасный подарок – украшенный живыми цветами двухъярусный торт, макушку которого венчает надпись "Королева нашего дома". Примечательно, что на торте красуется зажженная свеча с цифрой "19".

Посмотреть эту публикацию в Instagram

19 бахориз муборак @yulduzibragimovnausmonova ⭐️🎉❤️ @make_cake__ тортлари сиз учун 💋Мехр ила

Публикация от Хаммага е"к,ишим шартмас!!! (@xalimaxonim)

Действительно, юбилярша находится в прекрасной форме, она красива, молода и энергична и радует своих поклонников новыми песнями и танцами.

Kiki Challenge от Юлдуз Усмановой
Юлдуз Усманова взбудоражила узнет модным танцем

Народная артистка Узбекистана Юлдуз Усманова родилась в 1963 году в Маргилане. Она стала шестым ребенком из восьми: четырех братьев и четырех сестер.

У артистки есть дочь — Нилуфар Усманова и пятеро внуков.

Юлдуз Усманова является народной артисткой Таджикистана и Туркменистана, заслуженной артисткой Казахстана.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Манвел Григорян
    Будет сидеть!

    Суд отказался освобождать бывшего замминистра обороны Армении под залог в 41 тысячу долларов.

  • Горные лыжи
    С миру по нитке

    Лучшая латвийская горнолыжница начала публичный сбор средств, которые помогут ей полноценно провести наступивший сезон.

  • Электренай ТЭС
    До лучших времен

    В Литве решили остановить работу восьмого блока крупнейшей в стране тепловой электрической станции в Электренае.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Подготовка Ташкента к празднованию Нового Года
Елочка, гори: как в Ташкенте устанавливают главную новогоднюю красавицу
Операция космонавтов по обследованию обшивки Союза МС-09
Российские космонавты обнаружили отверстие в корабле "Союз МС-09"
Кто больше всего заплатит налогов в бюджет Узбекистана

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054