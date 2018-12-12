Узбекистан и Россия проведут совместные учения

Командно-штабные тренировки пройдут в 2019 году.

ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) России, Узбекистана, Туркменистана и Киргизии проведут совместные командно-штабные тренировки, сообщил заместитель начальника штаба Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Рустам Миннекаев в ходе оперативно-мобилизационного сбора в Екатеринбурге. Учения запланированы на следующий год. Практические действия с Узбекистаном и Туркменистаном пройдут впервые.

"В соответствии с достигнутыми договоренностями предусмотрено проведение совместных учений: "Рубеж-2019" и "Нерушимое братство-2019", а также российско-казахстанское учение с привлечением батальонно-тактических групп ЦВО и армии Казахстана", — цитирует Миннекаева пресс-служба ЦВО.

Накануне в России начался оперативно-мобилизационный сбор руководящего состава Центрального военного округа совместно с представителями ВС Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана. Цель мероприятия — выработка единых подходов в вопросах планирования применения войск, организации всестороннего обеспечения, создания системы управления с учетом боевого опыта современных вооруженных конфликтов. Сбор завершится 14 декабря.

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