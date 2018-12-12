Просвещение и украшение: история первой читальни Самарканда

Уникальному библиотечному комплексу, одному из символов так называемого "русского Самарканда" в этом году исполнилось 107 лет. Сегодня это крупнейший информационный центр города.

ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik, Дильшода Рахматова. Об истории строительства первой публичной библиотеки в столице империи Тамерлана Sputnik Узбекистан рассказал доцент Самаркандского университета, академик Академии наук "Турон" Рубен Назарян.

— Как появился сам проект? Неужели в городе не было ни одной библиотеки?

— Библиотеки в городе были, но находились они только в воинских частях. Постепенно в городе увеличивалось количество русской интеллигенции, возник и запрос на необходимость создания именно публичной, то есть общедоступной, библиотеки.

В 1910 году генерал-губернатор Сергей Михайлович Духовский утвердил смету, и начались изыскания. Первоначально проект поручили местному инженеру Ижицкому-Герману. Выделили место на пустовавшей земле за пределами города.

В строившемся комплексе, получившем название "Народный дом", помимо библиотеки планировалось разместить музей. Возведение продолжалось больше года. За это время успели возвести только первую часть здания – саму библиотеку и читальный зал, без музея.

В конце 1911 года читальня открылась, параллельно продолжались строительные работы. Но довести до логического завершения вторую часть проекта так и не смогли. Сначала этому помешала Первая Мировая война, а затем и другие исторические события – было уже не до музея.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Доцент Самаркандского университета, академик Академии наук "Турон" Рубен Назарян

— Чем была примечательна библиотека и какую роль она сыграла в судьбе города?

— В первую очередь, внимания заслуживает само здание. Оно представляло собой один вытянутый корпус, а по бокам располагались помещения, связанные между собой коридорами. Здание выглядело довольно эффектно, нарядный вид ему придавали уникальные стрельчатые проемы, которые подчеркивали готический характер архитектуры.

Пространство между башнями было заполнено стрельчатыми проемами и круглыми окнами-розами, украшенными витражами из цветного стекла.

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Нельзя сказать, что здание полностью было в готическом стиле – там были элементы, характерные для эклектики и других направлений архитектуры. Связано это с тем, что к проекту приложили руку несколько авторов - начал его Ижицкий-Герман, кроме того, поработали со зданием также известный самаркандский и ташкентский архитектор Гейнцельман и другой мастер — Сваричевский. Свой вклад внес и руководивший стройкой инженер Лебедев.

Библиотека стала украшением города, а Самарканд начал жить полноценной культурной жизнью. Именно гуманитарная составляющая этого проекта крайне важна. Самарканд стал одним из крупнейших центров интеллигенции в Средней Азии.

Справка. Изначально фонд библиотеки насчитывал всего около 2 тысяч единиц хранения. В 1937 году в связи со столетием со дня смерти Александра Сергеевича Пушкина библиотеке было присвоено имя классика русской литературы.

Из исторического здания на углу улиц Темура и Кошгари библиотека переехала в новое здание в 1970 году.

В настоящее время книжный фонд областной библиотеки им. А.С Пушкина насчитывает около 650 тысяч единиц хранения.

В августе 2006 года библиотека была преобразована в Самаркандский областной информационно-библиотечный центр, став одним из самых передовых и крупных в этом регионе.