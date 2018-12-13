Камчатский врач спас узбекистанку на борту самолета в Москву

В одной из российских клиник гражданке Узбекистана рекомендовали срочную госпитализации из-за серьезной болезни, однако она приняла решение вернуться в Ташкент. На борту самолета болезнь обострилась

ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Врач Камчатского центра медицины катастроф спас жизнь гражданке Узбекистана на борту самолета, следовавшего рейсом Петропавловск-Камчатский – Москва. Об этом сообщает пресс-служба краевого министерстваздравоохранения.

Инцидент произошел 10 декабря. Врач Центра медицины катастроф Алексей Просин летел в Москву в командировку, чтобы сопроводить на Камчатку ребенка, проходившего лечение в одном из федеральных медицинских центров.

"Во время перелета, когда воздушный лайнер находился над Якутией, одной из пассажирок стало плохо. Как выяснилось позже, у гражданки Узбекистана накануне в одной из клиник Камчатки было диагностировано острое заболевание. Ей была рекомендована срочная госпитализация, однако женщина вопреки рекомендациям врачей вылетела на родину – в Ташкент", - говорится в сообщении.

В самолете болезнь критически обострилась. Просин начал оказывать женщине помощь, а борт взял курс на ближайший аэродром для экстренной посадки. Врач сделал обезболивание больной и полтора часа до посадки и передачи бригаде скорой медицинской помощи в городе Мирном поддерживал ее жизненные параметры.