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Аэропорт Ташкента возобновил работу после закрытия из-за тумана

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Густой туман накануне привел к закрытию сразу четырёх аэропортов в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Международный аэропорт Ташкента возобновил работу в штатном режиме, все задержанные вечером и ночью рейсы прибыли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта столицы Узбекистана.

Накануне работа воздушной гавани была нарушена из-за сильного тумана.

С вечера среды из-за тумана были закрыты, помимо аэропорта Ташкента, еще три региональных центра - Фергана, Ургенч и Нукус. Видимость на взлетно-посадочной полосе была минимальной, в результате более десяти рейсов были задержаны или перенаправлены в другие города.

В настоящее время аэропорты Ургенча и Нукуса возобновили свою работу, воздушная гавань Ферганы остается закрытой. Среднее время задержек составило порядка трех часов.

По данным онлайн-табло ташкентского аэропорта, рейсы "Узбекских авиалиний" из Москвы и Стамбула были перенаправлены в Самарканд, из Калининграда — в Навои, из Уфы - в Бухару.

Теги:
аэропорт, туман, Узбекистан



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