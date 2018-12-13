Аэропорт Ташкента возобновил работу после закрытия из-за тумана

ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Международный аэропорт Ташкента возобновил работу в штатном режиме, все задержанные вечером и ночью рейсы прибыли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта столицы Узбекистана.

Накануне работа воздушной гавани была нарушена из-за сильного тумана.

С вечера среды из-за тумана были закрыты, помимо аэропорта Ташкента, еще три региональных центра - Фергана, Ургенч и Нукус. Видимость на взлетно-посадочной полосе была минимальной, в результате более десяти рейсов были задержаны или перенаправлены в другие города.

В настоящее время аэропорты Ургенча и Нукуса возобновили свою работу, воздушная гавань Ферганы остается закрытой. Среднее время задержек составило порядка трех часов.

По данным онлайн-табло ташкентского аэропорта, рейсы "Узбекских авиалиний" из Москвы и Стамбула были перенаправлены в Самарканд, из Калининграда — в Навои, из Уфы - в Бухару.