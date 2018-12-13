Представители ООН оценили деловую активность в Ташкенте

В столице обсудили перспективы сотрудничества с Организацией Объединенных Наций.

ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Сотрудники представительства ООН в Ташкенте отметили динамичный прогресс деловой активности в столице, сообщили в пресс-службе хокимията. Специалисты выразили готовность сотрудничать с администрацией города по всем направлениям.

На встрече присутствовали, в частности, постоянный координатор ООН и постоянный представитель Программы развития ООН (ПРООН) Хелена Фрейзер и представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Саша Грауманн.

© AFP 2018 / HAZEM BADER ООН предложила Узбекистану поделиться опытом решения пограничных вопросов

Ранее сообщалось, что Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию Узбекистана "Просвещение и религиозная толерантность", в которой приветствуются все международные, региональные и национальные инициативы, направленные на поощрение межрелигиозной, межкультурной и межконфессиональной гармонии и борьбу с дискриминацией в отношении отдельных лиц на основе религии или убеждений.

Узбекистан вступил в Организацию Объединенных Наций в 1992 году, после обретения независимости. Представительство в Ташкенте открылось в 1993 году.