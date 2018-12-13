ГУВД Ташкента прокомментировало сообщение об очередях в отделениях

Узбекистанцы пожаловались на длительное ожидание в очередях в межрайонных отделений УБДД ГУВД.

ТАШКЕНТ, 13 дек – Sputnik. ГУВД Ташкента прокомментировало сообщение об очередях в межрайонных отделениях УБДД.

Ранее участники группы "Водители Ташкента" предложили оптимизировать управление потоками посетителей с помощью системы "Электронная очередь".

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Права водителям в Узбекистане могут начать выдавать частные фирмы

В ГУВД Ташкента заверили, что сейчас часть услуг, оказываемых гражданам в отделениях, переводят в другие организации, тем самым разгружая поток посетителей.

Например, замена водительских удостоверений на новые производится только в центрах оказания государственных услуг при Министерстве юстиции. Права нового образца можно получить в семи "Единых окнах" из одиннадцати функционирующих в Ташкенте.

Кроме того, штрафы ПДД можно оплачивать не только в отделениях, но и через сервис Payme с помощью компьютера или мобильного телефона.

"Благодаря доступности осуществления удаленной оплаты поток людей в МРЭО УБДД все более существенно сокращается с каждым днем", - сообщили в ГУВД.

Также обязательный технический осмотр автомототранспортных средств пока осуществляется в четырех межрайонных отделениях УБДД города Ташкента. Однако в скором времени эту процедуру смогут проводить коммерческие компании.

В ГУВД уточнили: то, насколько быстро задача техосмотра перейдет в частные руки, зависит от инвесторов, поиск которых будет официально объявлен в ближайшее время.