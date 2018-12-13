15:01 13 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.22
  • EUR9456.46
  • USD8312.64
Поиск
Очередь

ГУВД Ташкента прокомментировало сообщение об очередях в отделениях

© Официальная страница пресс-службы президента РТ в Facebook Амир Исаев
Общество
Получить короткую ссылку
195 0 0

Узбекистанцы пожаловались на длительное ожидание в очередях в межрайонных отделений УБДД ГУВД.

ТАШКЕНТ, 13 дек – Sputnik. ГУВД Ташкента прокомментировало сообщение об очередях в межрайонных отделениях УБДД.

Ранее участники группы "Водители Ташкента" предложили оптимизировать управление потоками посетителей с помощью системы "Электронная очередь".

Водитель в автомобиле
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Права водителям в Узбекистане могут начать выдавать частные фирмы

В ГУВД Ташкента заверили, что сейчас часть услуг, оказываемых гражданам в отделениях, переводят в другие организации, тем самым разгружая поток посетителей. 

Например, замена водительских удостоверений на новые производится только в центрах оказания государственных услуг при Министерстве юстиции. Права нового образца можно получить в семи "Единых окнах" из одиннадцати функционирующих в Ташкенте.

Кроме того, штрафы ПДД можно оплачивать не только в отделениях, но и через сервис Payme с помощью компьютера или мобильного телефона.

"Благодаря доступности осуществления удаленной оплаты поток людей в МРЭО УБДД все более существенно сокращается с каждым днем", - сообщили в ГУВД.

Также обязательный технический осмотр автомототранспортных средств пока осуществляется в четырех межрайонных отделениях УБДД города Ташкента. Однако в скором времени эту процедуру смогут проводить коммерческие компании.

В ГУВД уточнили: то, насколько быстро задача техосмотра перейдет в частные руки, зависит от инвесторов, поиск которых будет официально объявлен в ближайшее время.

По теме

Цифра дня: сколько штрафов собрали благодаря сознательным узбекистанцам
Теги:
ГУВД Ташкента, Ташкент



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Манвел Григорян
    Будет сидеть!

    Суд отказался освобождать бывшего замминистра обороны Армении под залог в 41 тысячу долларов.

  • Горные лыжи
    С миру по нитке

    Лучшая латвийская горнолыжница начала публичный сбор средств, которые помогут ей полноценно провести наступивший сезон.

  • Электренай ТЭС
    До лучших времен

    В Литве решили остановить работу восьмого блока крупнейшей в стране тепловой электрической станции в Электренае.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Подготовка Ташкента к празднованию Нового Года
Елочка, гори: как в Ташкенте устанавливают главную новогоднюю красавицу
Операция космонавтов по обследованию обшивки Союза МС-09
Российские космонавты обнаружили отверстие в корабле "Союз МС-09"
Кто больше всего заплатит налогов в бюджет Узбекистана

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054