Шерматов: мы хотим, чтобы у школьников было счастливое детство

Министр народного образования Узбекистана прокомментировал слухи о том, что в школах могут запретить проведение новогодних вечеров.

ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Нужно создать все необходимые условия для того, чтобы праздник в школах проводился нормально, считает министр народного образования республики Шерзод Шерматов. Об этом сообщает Podrobno.uz. Ведомство планирует подготовить рекомендации для образовательных учреждений.

"Новый год — это хороший праздник. Министерство против этого праздника однозначно ничего не имеет. Мы, наоборот, сторонники того, чтобы у детей было счастливое детство, — сказал чиновник. — Но, с другой стороны, имеются факты того, что на местах некоторые особо активные сторонники превращают его во что-то непонятное. Везде должна быть своя мера".

Так, Шерматов отметил, что не должно быть места "добровольно-принудительным" сборам денег с родителей, чтобы провести что-то помпезное.

Если у общественности есть пожелания или опасения по поводу празднования Нового года, в ведомстве их рассмотрят.

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