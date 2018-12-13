Власти Узбекистана возьмут под защиту свидетелей по уголовным делам

ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Сенат Олий Мажлиса одобрил закон "О защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного процесса", сообщает РИА Новости. До настоящего времени законодательство республики содержало только общую норму о необходимости защиты участников уголовного процесса в случае угрозы в их адрес, а подробного перечня мер и эффективного механизма их применения в нормативной базе не было.

"Принятие закона позволит организовать единую законодательную систему защиты участников уголовного процесса, а также реализовать рекомендации Стамбульского плана действий по борьбе против коррупции, что приведет к повышению имиджа страны в области противодействия коррупции", — заявил на заседании Сената председатель Комитета по законодательству и судебно-правовым вопросам Батыр Матмурадов.

При необходимости лицам, попадающим под действие программы защиты свидетелей, будут менять внешность и паспортные данные. Кроме того, предписано блокировать доступ к информации о защищаемом лице. Указанные меры защиты планируется применять исключительно при рассмотрении дел о тяжких и особо тяжких преступлениях. Менять внешность будут только по заявлению или с согласия защищаемого лица.

Среди других предлагаемых мер госзащиты — охрана жилища, смена места проживания и работы, обеспечение личной охраны, выдача технических средств защиты.

В будущем планируется создать специальную государственную программу, которая будет финансироваться из бюджетных средств.