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Ученые: новогодние праздники могут нести смертельную опасность

© Sputnik / Алексей Куденко
Общество
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Специалисты проверили, как различные события влияют на вероятность приобретения болезней сердца.

ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Шведские медики провели исследование и заявили, что вероятность заполучить инфаркт повышается примерно на 15% во время Нового года, Рождества и других праздников. Об этом сообщает BMJ.

Дэвид Эрлинге из Университета Лунда и его коллеги наблюдали за здоровьем почти 300 тысяч шведов с 1998 по 2013 год. Они хотели узнать, как различные приятные и неприятные события влияют на вероятность приобретения ишемии, инфаркта и других болезней сердца.

Женщина в ванне, фото из архива
CC0 / StockSnap / Bath tub
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В будние дни шведы чаще всего умирали или попадали в медучреждения в ранние утренние часы, тогда как во время упомянутых ранее праздников это время смещалось на 8-10 часов. В это время добровольцы на 37% чаще приобретали инфаркты и прочие болезни сердца, чем в среднем за год.

Исследователи полагают, что повышенная смертность в эти дни связана не только с употреблением алкоголя и более частыми авариями, но и с тем, что люди часто испытывают сильный стресс, готовясь к праздникам, встрече с детьми и родственниками.

Теги:
болезнь, Новый год



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