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Президент Шавкат Мирзиёев посетил ореховые и миндальные плантации, создаваемые обществом с ограниченной ответственностью Sag agro Yakkabog Яккабагского района

Шавкат Мирзиёев посадил ореховое дерево на плантации в Кашкадарье

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Общество
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Дерево принесет первые плоды через три-четыре года.

ТАШКЕНТ, 13 дек – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил ореховые и миндальные плантации общества с ограниченной ответственностью Sag agro Yakkabog Яккабагского района Кашкадарьинской области.

Эти сады заложили после поездки главы республики в Кашкадарью в январе этого года.

Президент Шавкат Мирзиёев посетил ореховые и миндальные плантации, создаваемые обществом с ограниченной ответственностью “Sag agro Yakkabog’” Яккабагского района
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Президент Шавкат Мирзиёев посетил ореховые и миндальные плантации, создаваемые обществом с ограниченной ответственностью “Sag agro Yakkabog’” Яккабагского района

"В Кашкадарье имеется огромный потенциал по сельскому хозяйству. В Яккабаге много плодородных земель, опытных дехкан. Правильно воспользовавшись этим, развивая садоводство, можно обеспечить людей и продуктами, и работой", - цитирует Мирзиёева пресс-служба.

Очищенные миндальные орехи
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Сейчас на 700 гектарах посажены ореховые деревья сортов Chendler, Cisco и миндаль сортов Аvijor и Guara. В следующем году саженцы будут посажены на еще 440 гектарах. Ореховые плантации начнут плодоносить через четыре года, миндальные - через три.

Как только плантации станут давать урожай, здесь будут собирать около семи тысяч тонн продукции в год. Производители намерены экспортировать 60 процентов от заготовленного урожая.

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Теги:
Шавкат Мирзиёев, орехи, Кашкадарьинская область, Узбекистан



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