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Женщина просит милостыню

Попрошайкам – бой: как в Узбекистане будут бороться с нарушителями

Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Выпрашивание милостыни станет наказуемым – штраф за такое правонарушение будет равняться от 1 до 3 МРЗП.

ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. В Узбекистане начали бороться с "профессиональными" попрошайками.

Соответствующие изменения внесены в закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на совершенствование механизмов обеспечения общественного порядка", пишет УзА.

Нарушителям вначале грозит административное наказание,  а далее до 240 часов принудительных общественно-полезных работ, до 2 лет исправительных работ, ограничение свободы до 1 года либо лишение свободы на такой же срок.

Данные статистики гласят, что за последний год только в Ташкенте было выявлено свыше пяти тысяч человек, которые занимались попрошайничеством. Все они были направлены в центры реабилитации.

Из них свыше четырех тысяч - женщины, свыше трех тысяч из них - с малолетними детьми, порядка 500 человек - люди пожилого возраста. Власти констатируют, что для многих из этих людей попрошайничество - это своего рода источник нетрудовых доходов.

"Попрошайки обосновались на автотрассах, что несет угрозу их жизни и остальным участникам дорожного движения", - сообщает агентство.

 




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