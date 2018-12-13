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ЮНИСЕФ организовал круглый стол о проблемах молодежи Узбекистана

ЮНИСЕФ: молодежь может вывести Узбекистан на новый уровень

Представительство ЮНИСЕФ в Узбекистане
Общество
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Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) организовал круглый стол для представителей средств массовой информации, чтобы обсудить, какие платформы может использовать молодежь для выражения своих взглядов.

ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Дети и молодежь в Узбекистане, составляющие 60% населения, могут вывести страну на новый уровень социально-экономического развития, считают в ЮНИСЕФ. Главное — чтобы реформы отвечали их потребностям, интересам. Важно дать молодым право голоса и возможности для полноценного участия в социальной, политической и экономической жизни.

Заместитель председателя Союза молодежи Узбекистана Дильноза Каттаханова
Союз молодежи Узбекистана
Каттаханова: безработица — источник большинства проблем узбекской молодежи
"Предоставление молодым людям, особенно девушкам, возможности строить позитивное будущее для себя и своих сообществ имеет решающее значение для их самореализации и будущего этих сообществ. Значимое участие усиливает их чувство принадлежности, гражданское участие и помогает формировать ценности и позитивную идентичность, — отметил глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Саша Грауманн. — ЮНИСЕФ полностью поддерживает обязательство правительства вовлекать молодых людей и поддерживать их в реализации их прав и потенциала".

Ранее заместитель председателя Совета молодежи Узбекистана Дильноза Каттаханова рассказала, как в стране помогают молодежи. В частности, программа поддержки предусматривает гарантии от государства — до 50% кредита для начала собственного бизнеса. 

Теги:
ЮНИСЕФ, Узбекистан, молодежь



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