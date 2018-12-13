ЮНИСЕФ: молодежь может вывести Узбекистан на новый уровень

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) организовал круглый стол для представителей средств массовой информации, чтобы обсудить, какие платформы может использовать молодежь для выражения своих взглядов.

ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Дети и молодежь в Узбекистане, составляющие 60% населения, могут вывести страну на новый уровень социально-экономического развития, считают в ЮНИСЕФ. Главное — чтобы реформы отвечали их потребностям, интересам. Важно дать молодым право голоса и возможности для полноценного участия в социальной, политической и экономической жизни.

Союз молодежи Узбекистана Каттаханова: безработица — источник большинства проблем узбекской молодежи

"Предоставление молодым людям, особенно девушкам, возможности строить позитивное будущее для себя и своих сообществ имеет решающее значение для их самореализации и будущего этих сообществ. Значимое участие усиливает их чувство принадлежности, гражданское участие и помогает формировать ценности и позитивную идентичность, — отметил глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Саша Грауманн. — ЮНИСЕФ полностью поддерживает обязательство правительства вовлекать молодых людей и поддерживать их в реализации их прав и потенциала".

Ранее заместитель председателя Совета молодежи Узбекистана Дильноза Каттаханова рассказала, как в стране помогают молодежи. В частности, программа поддержки предусматривает гарантии от государства — до 50% кредита для начала собственного бизнеса.