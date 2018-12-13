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В Фергане пройдет круглый стол Перспективы сотрудничества в сфере молодежной политики и образования: российско-узбекский диалог

Узбекистан и Россия обсудят сотрудничество в сфере молодежной политики

Пресс-служба экспертного клуба "Сибирь-Евразия"
Общество
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В субботу в Фергане пройдет Международный круглый стол "Перспективы сотрудничества в сфере молодежной политики и образования: российско-узбекский диалог".

ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Представители вузов Узбекистана и России встретятся в Фергане, чтобы обсудить сотрудничество в сфере образования, академические обмены между высшими учебными заведениями, а также работу в сфере молодежного спорта. Об этом сообщили в пресс-службе экспертного клуба "Сибирь-Евразия".

"С узбекской стороны участниками круглого стола выступят сотрудники Ферганского, Наманганского и Андижанского государственных университетов", — рассказали в пресс-службе. Также на мероприятие приедут представители Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Российско-узбекский образовательный форум
© Sputnik /
В Ташкенте начал работу узбекско-российский образовательный форум
Отмечается, что между странами стало активнее развиваться сотрудничество не только в экономической сфере, но и в академической, культурной, спортивной.

Напомним, в Ташкенте 18-19 октября в рамках государственного визита президента РФ Владимира Путина в республику состоялся узбекско-российский образовательный форум "Новые кадры — для новой экономики". Столицу Узбекистана посетили представители 80 вузов РФ. Эксперты назвали это событие прорывным, поскольку масштаб диалога между странами в сфере науки и образования ранее не достигал такого уровня.

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