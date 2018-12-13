В Намангане к Новому году появится елка из автомобилей

ТАШКЕНТ, 13 дек – Sputnik. В Намангане водители придумали необычную акцию – к Новому году они решили выстроить огромную елку из 400 автомашин, сообщается на странице в сообществе "Водители Намангана" в Facebook.
Как рассказал основатель сообщества Максим Семаев, идею реализуют 23 декабря, местом выбрали ипподром около озера Ирвадан в первом микрорайоне города.
Акцию поддержали в областном управлении безопасности дорожного движения, участие в акции примут и машины самой инспекции, они составят венчающую елку звезды.
Также будут созданы пункты быстрого питания с кофе, самих водителей и гостей будут развлекать Дед Мороз и Снегурочка.
Ранее сообщалось об установке в Ташкенте главной новогодней елки Узбекистана, она начнет радовать жителей с 20 декабря. Рядом также поставят сцену и торговые ряды.