Умер герой Узбекистана Николай Кучерский

Бывший директор Навоийского ГМК скончался на 82-м году жизни.

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. В Узбекистане умер один из ветеранов горно-металлургической отрасли, бывший генеральный директор Навоийского горно-металлургического комбината Николай Иванович Кучерский. Об этом сообщает УзА.

Николай Кучерский родился в 1937 году на Украине. В 1961 году окончил Днепропетровский горный институт по специальности горный инженер. Трудовую деятельность начал в 1961 году в городе Учкудуке горным мастером, работал начальником участка, начальником карьера, главным инженером, затем директором Центрального рудоуправления.

Вся трудовая деятельность Н.Кучерского была связана с урано- и золотодобывающей промышленностью Узбекистана.

В 1985 году он был назначен генеральным директором Навоийского горно-металлургического комбината.

Н.Кучерский – доктор технических наук, заслуженный инженер Узбекистана, почетный профессор Навоийского государственного горного института и Ташкентского института по проектированию, строительству и эксплуатации автомобильных дорог – проводил большую научно-исследовательскую работу.

Н.Кучерский избирался депутатом Олий Мажлиса, был членом Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

В 1996 году он был удостоен высшей награды – звания «Узбекистон Кахрамони». Он также награжден орденами «Эл-юрт хурмати» и «Дустлик».