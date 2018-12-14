Шавкат Мирзиёев возложил цветы к памятнику Исламу Каримову

В мероприятии, прошедшем в городе Карши, также приняли участие аксакалы.

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию памятника первому президенту республики Исламу Каримову. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. На мероприятии также присутствовали аксакалы.

"Говорилось о масштабной работе по поднятию экономики региона, решению социальных проблем в бытность Ислама Каримова руководителем Кашкадарьинской области", — сообщили в пресс-службе.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Шавкат Мирзиёев почтил память Ислама Каримова

Ислам Каримов был президентом республики с момента обретения страной независимости в 1991 году вплоть до своей смерти в 2016 году. Он похоронен на территории мечети Хазрет-Хызр в Самарканде — его родном городе.