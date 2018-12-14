18:00 14 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.22
  • EUR9456.46
  • USD8312.64
Поиск

Шавкат Мирзиёев возложил цветы к памятнику Исламу Каримову

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Поездки президента Шавката Мирзиёева по Узбекистану (43)
36 0 0

В мероприятии, прошедшем в городе Карши, также приняли участие аксакалы.

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию памятника первому президенту республики Исламу Каримову. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. На мероприятии также присутствовали аксакалы.

"Говорилось о масштабной работе по поднятию экономики региона, решению социальных проблем в бытность Ислама Каримова руководителем Кашкадарьинской области", — сообщили в пресс-службе. 

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Шавкат Мирзиёев почтил память Ислама Каримова

Ислам Каримов был президентом республики с момента обретения страной независимости в 1991 году вплоть до своей смерти в 2016 году. Он похоронен на территории мечети Хазрет-Хызр в Самарканде — его родном городе.

Тема:
Поездки президента Шавката Мирзиёева по Узбекистану (43)

По теме

Президент Шавкат Мирзиёев раскритиковал власть на местах
Теги:
Карши, Ислам Каримов, Шавкат Мирзиёев



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Подготовка Ташкента к празднованию Нового Года
Елочка, гори: как в Ташкенте устанавливают главную новогоднюю красавицу
Я играю на лопате: веселое видео собрало более 2 миллионов просмотров в Сети
Кто больше всего заплатит налогов в бюджет Узбекистана

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054