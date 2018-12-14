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Парк Ватанпарварлар в городе Карши

Озеро, амфитеатр, стрельбище: чем еще примечателен парк "Ватанпарварлар"

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Тема:
Поездки президента Шавката Мирзиёева по Узбекистану (44)
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Комплекс в городе Карши был реконструирован по указанию президента республики.

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетил парк "Ватанпарварлар", сообщили в пресс-службе главы государства. На территории построили музей и блиндаж, установили историческую военную технику. В центре парка находится объемный макет карты Узбекистана, на котором изображены символы и древние памятники.

Парк Ватанпарварлар в городе Карши
Пресс-служба президента Узбекистана
Парк "Ватанпарварлар" в городе Карши

"Искусственное озеро, амфитеатр, стрельбище и стенки для скалолазания послужат содержательному досугу и укреплению здоровья посетителей", — отметили в пресс-службе.

Парк Ватанпарварлар в городе Карши
Пресс-служба президента Узбекистана
Парк "Ватанпарварлар" в городе Карши

Президент осмотрел комплекс и побеседовал с членами групп "Жасорат" образовательных учреждений.

Шавкат Мирзиёев посетил парк Ватанпарварлар в городе Карши
Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев посетил парк "Ватанпарварлар" в городе Карши

"Такие парки являются наглядным отражением истории, духовности и культуры нашего народа. Теперь необходимо эффективно использовать их, приводить сюда больше детей, проводить открытые уроки", — сказал президент.

Он также отметил, что необходимо рассказывать молодежи о вкладе Узбекистана в победу во Второй мировой войне, о соотечественниках, которые боролись за мир в стране.

Парк Ватанпарварлар в городе Карши
Пресс-служба президента Узбекистана
Парк "Ватанпарварлар" в городе Карши
Тема:
Поездки президента Шавката Мирзиёева по Узбекистану (44)

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Теги:
вторая мировая война, Карши, парк, Шавкат Мирзиёев



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