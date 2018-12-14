Озеро, амфитеатр, стрельбище: чем еще примечателен парк "Ватанпарварлар"

Комплекс в городе Карши был реконструирован по указанию президента республики.

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетил парк "Ватанпарварлар", сообщили в пресс-службе главы государства. На территории построили музей и блиндаж, установили историческую военную технику. В центре парка находится объемный макет карты Узбекистана, на котором изображены символы и древние памятники.

Пресс-служба президента Узбекистана Парк "Ватанпарварлар" в городе Карши

"Искусственное озеро, амфитеатр, стрельбище и стенки для скалолазания послужат содержательному досугу и укреплению здоровья посетителей", — отметили в пресс-службе.

Пресс-служба президента Узбекистана Парк "Ватанпарварлар" в городе Карши

Президент осмотрел комплекс и побеседовал с членами групп "Жасорат" образовательных учреждений.

Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил парк "Ватанпарварлар" в городе Карши

"Такие парки являются наглядным отражением истории, духовности и культуры нашего народа. Теперь необходимо эффективно использовать их, приводить сюда больше детей, проводить открытые уроки", — сказал президент.

Он также отметил, что необходимо рассказывать молодежи о вкладе Узбекистана в победу во Второй мировой войне, о соотечественниках, которые боролись за мир в стране.