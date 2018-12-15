17:15 15 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.22
  • EUR9456.46
  • USD8312.64
Поиск

"Узбекистон темир йуллари" запустила поезд в Москву

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Общество
Получить короткую ссылку
267 0 0

Он будет проходить через северо-запад республики, а затем по территории России, первый состав отправился в 18:54 в пятницу с вокзала Ташкента.

ТАШКЕНТ, 15 дек – Sputnik. С ташкентского вокзала в пятницу вечером впервые отправился новый поезд в Москву, сообщает пресс-служба национального перевозчика "Узбекистон темир йуллари".

"14 декабря текущего года вышел в рейс дополнителный поезд №350/346 сообщением Ташкент – Москва – Ташкент", - говорится в сообщении.

Высокоскоростной электропоезд Афросиаб
© Flickr / Adam Jones
"Узбекистон темир йуллари" приготовила пассажирам новогодний подарок

Маршрут проходит через «северные железнодорожные ворота» - Республики Каракалпакстан, а также поезд останавливается в Самарканде, Навои, Бухаре и Нукусе.

Поезд будет отправляться два раза в неделю, протяженность пути – 3,3 тысячи километров.

Ранее сообщалось о планах «Узбекских железных дорог» по снижению стоимости билетов в праздничные дни – компания объявляют новогодние скидки на путешествия внутри республики.

Теги:
Поезд, Узбекистан, Москва



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Антитабачному закону - год: Sputnik Азербайджан искал результаты
    Не курить!

    Sputnik Азербайджан решил выяснить, каковы результаты антитабачного закона и узнать, насколько охотно азербайджанские курильщики соблюдают законодательство.

  • Александр Лукашенко и Борис Ельцин, 1998 год
    Вот никаких и не читайте!

    Александр Лукашенко рассказал, как Борис Ельцин учил его не читать газеты и не реагировать на критику в медиа.

  • Компьютер
    Интеллектуальный тонус

    О том, как тренировать память и зрение, что делать, чтобы держать мозг в тонусе и как изучать иностранные языки, читайте в материале Sputnik.

  • Львицы в еревaнском зоопарке
    "Саботаж и диверсия"

    Армения может стать транзитной страной для нелегальной торговли животными: эксперты связывают отравления в Ереванском зоопарке с криминалом.

  • Зимние виды спорта. Лыжи
    Вставай на лыжи!

    В Латвии открываются новые лыжные трассы: представители спортивных комплексов рассказали, как борются с отсутствием снега.

  • Литовские пограничники сняли на видео рысь
    Загадка о рыси

    Литовские пограничники опубликовали видео с камер наблюдения, на котором рысь перелезает через забор, и предложили угадать его высоту.

  • Лаборатория
    Прорыв в науке

    Группа молдавских физиков разработала новый наноматериал, который может спасти жизни.

  • Пуск сверхзвуковой противокорабельной ракеты Москит с ракетного катера
    Кто кого?

    Эксперты американского военного журнала National Interest написали сценарий неядерной войны между НАТО и Россией на территории Балтии.

  • Показательные учения на полигоне.
    Готовы к обороне

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ о проведении военных сборов с гражданами республики в запасе.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Подготовка Ташкента к празднованию Нового Года
Елочка, гори: как в Ташкенте устанавливают главную новогоднюю красавицу
Каякер показал трюк в Канаде
Смертельный трюк: экстремал из Германии спустился с водопада в 32 метра
Кто больше всего заплатит налогов в бюджет Узбекистана

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054