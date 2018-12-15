"Узбекистон темир йуллари" запустила поезд в Москву

Он будет проходить через северо-запад республики, а затем по территории России, первый состав отправился в 18:54 в пятницу с вокзала Ташкента.

ТАШКЕНТ, 15 дек – Sputnik. С ташкентского вокзала в пятницу вечером впервые отправился новый поезд в Москву, сообщает пресс-служба национального перевозчика "Узбекистон темир йуллари".

"14 декабря текущего года вышел в рейс дополнителный поезд №350/346 сообщением Ташкент – Москва – Ташкент", - говорится в сообщении.

© Flickr / Adam Jones "Узбекистон темир йуллари" приготовила пассажирам новогодний подарок

Маршрут проходит через «северные железнодорожные ворота» - Республики Каракалпакстан, а также поезд останавливается в Самарканде, Навои, Бухаре и Нукусе.

Поезд будет отправляться два раза в неделю, протяженность пути – 3,3 тысячи километров.

Ранее сообщалось о планах «Узбекских железных дорог» по снижению стоимости билетов в праздничные дни – компания объявляют новогодние скидки на путешествия внутри республики.