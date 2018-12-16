Поликлиники Узбекистана получили американские ультразвуковые аппараты

Ультразвуковыми аппаратами будут обследовать женщин на ранних стадиях беременности.

ТАШКЕНТ, 16 дек – Sputnik. Американская компания GE Healthcare поставила 200 аппаратов ультразвуковой диагностики для районных и городских многопрофильных поликлиник Узбекистана. Об этом пишет Podrobno.uz.

Напомним, в мае 2018 года в ходе поездки Шавката Мирзиёева в Америку Министерство здравоохранения республики договорилось закупить из Штатов медоборудование.

Кроме того, американцы обучат узбекских специалистов, как правильно эксплуатировать медицинское оборудование. Новый учебный центр должен появиться в Ташкенте в 2019 году.

Также GE Healthcare будет осуществлять техническое обслуживание аппаратов.