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Новогодняя ярмарка в Ташкенте

Товары по низким ценам: в Ташкенте открылись новогодние ярмарки

© tashkentnews
Общество
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Основной ассортимент праздничных ярмарок - продукты для новогоднего стола.

ТАШКЕНТ, 16 дек – Sputnik. В Ташкенте начали работать новогодние ярмарки при рынках Куйлюк, Кора-Камиш, Юнусабад, Эски жува, Фархад, Алай, Аския и Авиасозлар. Об этом сообщает пресс-служба администрации узбекской столицы.

На ярмарках товары продаются по сниженным ценам.

"Местные жители и гости города в восторге от таких ярмарок, которые устраивают в канун новогодних праздников", - отмечается в сообщении.

Новогодняя ярмарка в Ташкенте
© Пресс-служба хокимията г. Ташкент.
Новогодняя ярмарка в Ташкенте

Сейчас узбекская столица активно готовится к Новому году: на городских зданиях появляются новогодние украшения, а напротив Библиотеки имени Алишера Навои устанавливают зеленую красавицу. Главная новогодняя елка начнет радовать жителей столицы с 20 декабря. Помимо нее рядом будут находиться четыре маленьких елочки, сцена и торговые ряды.

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Теги:
Новый год, ярмарка, Ташкент, Узбекистан



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