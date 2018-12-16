Товары по низким ценам: в Ташкенте открылись новогодние ярмарки

ТАШКЕНТ, 16 дек – Sputnik. В Ташкенте начали работать новогодние ярмарки при рынках Куйлюк, Кора-Камиш, Юнусабад, Эски жува, Фархад, Алай, Аския и Авиасозлар. Об этом сообщает пресс-служба администрации узбекской столицы.

На ярмарках товары продаются по сниженным ценам.

"Местные жители и гости города в восторге от таких ярмарок, которые устраивают в канун новогодних праздников", - отмечается в сообщении.

© Пресс-служба хокимията г. Ташкент. Новогодняя ярмарка в Ташкенте

Сейчас узбекская столица активно готовится к Новому году: на городских зданиях появляются новогодние украшения, а напротив Библиотеки имени Алишера Навои устанавливают зеленую красавицу. Главная новогодняя елка начнет радовать жителей столицы с 20 декабря. Помимо нее рядом будут находиться четыре маленьких елочки, сцена и торговые ряды.