ТАШКЕНТ, 17 дек – Sputnik. В ГУВД Ташкента разъяснили ситуацию с выдачей водительских удостоверений.

© Официальная страница пресс-службы президента РТ в Facebook Амир Исаев ГУВД Ташкента прокомментировало сообщение об очередях в отделениях

В сообщении отмечается, что до конца 2020 года для замены водительских удостоверений в Центрах оказания государственных услуг будут требовать только имеющееся водительское удостоверение, талон, техпаспорт и оплата в размере 70% МРЗП.

Водительские удостоверения старого образца останутся действительны до 31 декабря 2020 года.

Услуга пропуска "вне очереди" предоставляется только в Центрах по оказанию государственных услуг. Ее стоимость составляет 60% МРЗП. Услуга действует в нерабочее для организации время – с 13:00 до 14:00, а также в 18:00 до 19:00.

В настоящее время заменой водительских прав занимаются Центры семи районов Ташкента.

По информации ГУВД, в скором времени еще четыре Центра по оказанию государственных услуг получат техническую возможность участвовать в замене водительских удостоверений на удостоверения нового образца, что позволит существенно разгрузить очереди.