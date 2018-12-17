В Ташкенте до весны перекроют одну из центральных улиц

В столице Узбекистана завершается строительство первой в республике ледовой арены. В связи с производимыми работами будет перекрыта одна из подъездных улиц.

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. В столице Узбекистана с 17 декабря 2018 года по 1 марта 2019 года в связи со строительством ледового комплекса “Хумо Арена” будет закрыт движение для всех видов транспортных средств (кроме спецтехники) на участке улицы Бешагач от улицы Фуркат до улицы Афросиаб, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.

Первый в стране ледовый дворец "Хумо Арена" общей площадью 74 тысячи квадратных метров будет рассчитан на 14 тысяч зрителей. Помимо самой ледовой площадки для проведения хоккейных матчей или массовых мероприятий в нем разместится тренировочная база и фитнес-центр.

Пресс-служба ГУВД Ташкента Схема ограничения движения в районе строительства ледового дворца в Ташкенте