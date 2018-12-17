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В Ташкенте до весны перекроют одну из центральных улиц

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
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В столице Узбекистана завершается строительство первой в республике ледовой арены. В связи с производимыми работами будет перекрыта одна из подъездных улиц.

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. В столице Узбекистана с 17 декабря 2018 года по 1 марта 2019 года в связи со строительством ледового комплекса “Хумо Арена” будет закрыт движение для всех видов транспортных средств (кроме спецтехники) на участке улицы Бешагач от улицы Фуркат до улицы Афросиаб, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.

Первый в стране ледовый дворец "Хумо Арена" общей площадью 74 тысячи квадратных метров будет рассчитан на 14 тысяч зрителей. Помимо самой ледовой площадки для проведения хоккейных матчей или массовых мероприятий в нем разместится тренировочная база и фитнес-центр.

Схема ограничения движения в районе строительства ледового дворца в Ташкенте
Пресс-служба ГУВД Ташкента
Схема ограничения движения в районе строительства ледового дворца в Ташкенте
В июне этого года стройплощадку посетил президент Узбекистана. Шавкат Мирзиёев. Планировалось, что объект успеют завершить уже в этом году, однако сроки открытия сдвигаются.

Теги:
Хоккей, Спорт, Ташкент, Узбекистан



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