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Узбекские школьники

Юных узбекистанцев ждут "Отличные каникулы"

© Посольство Германии в Ташкенте
Общество
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Проект направлен на поддержку талантливой молодежи и повышение их интереса к профессиям.

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Сто двадцать юных узбекистанцев в возрасте до десяти до 16 лет примут участие в проекте "Отличные каникулы", сообщили в пресс-службе Министерства народного образования республики. Мероприятия пройдут с 3 по 10 января 2019 года в международном молодежном лагере в Термезе, основанном по инициативе президента страны.

Плодотворно отдохнуть в Сурхандарьинской области смогут победители республиканского этапа конкурса "Билимлар беллашуви", международных олимпиад по предметам, воспитанники домов милосердия и ученики с высокими оценками. Списки будут представлены позднее.

Дети примут участие в различных конкурсах и спортивных состязаниях, встретятся со знаменитостями, посетят достопримечательности и учебные заведения Термеза.

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Теги:
молодежный лагерь, Термез, Образование, дети



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