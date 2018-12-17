Uzbekistan Airways поздравила трехмиллионного пассажира

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways вручила подарки трехмиллионному пассажиру — узбекистанцу Искандару Фозилову, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, впервые преодолевшего такой рубеж. Молодой человек узнал, что стал особенным пассажиром, когда проходил регистрацию в аэропорту Дубаи на рейс до Ташкента. Затем поздравления прозвучали из динамиков на борту самолета.

В числе подарков, которые получил Искандар Фозилов, — фирменный макет самолета Uzbekistan Airways и сертификат на бесплатный авиабилет на рейс авиакомпании по любому направлению в оба конца.

Пресс-служба Uzbekistan Airways Uzbekistan Airways перевезла трехмиллионного пассажира

В пресс-службе отметили, что период перевозки авиакомпанией юбилейного пассажира был примерно определен на основе среднего количества перевезенных пассажиров в день.