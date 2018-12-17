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Uzbekistan Airways перевезла трехмиллионного пассажира

Uzbekistan Airways поздравила трехмиллионного пассажира

Пресс-служба Uzbekistan Airways
Общество
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Молодого человека встретили в торжественной обстановке в международном аэропорту "Ташкент".

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways вручила подарки трехмиллионному пассажиру — узбекистанцу Искандару Фозилову, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, впервые преодолевшего такой рубеж. Молодой человек узнал, что стал особенным пассажиром, когда проходил регистрацию в аэропорту Дубаи на рейс до Ташкента. Затем поздравления прозвучали из динамиков на борту самолета.

В числе подарков, которые получил Искандар Фозилов, — фирменный макет самолета Uzbekistan Airways и сертификат на бесплатный авиабилет на рейс авиакомпании по любому направлению в оба конца.

Uzbekistan Airways перевезла трехмиллионного пассажира
Пресс-служба Uzbekistan Airways
Uzbekistan Airways перевезла трехмиллионного пассажира

В пресс-службе отметили, что период перевозки авиакомпанией юбилейного пассажира был примерно определен на основе среднего количества перевезенных пассажиров в день.

Теги:
пассажиры, Авиакомпания Uzbekistan Airways



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