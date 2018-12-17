Нидерландская авиакомпания намерена запустить рейсы в Узбекистан

Посол республики в странах Бенилюкс Дилёр Хакимов встретился с директором по международным делам авиакомпании KLM Яном Врибургом. Стороны планируют наладить взаимодействие в сфере воздушного сообщения.

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Нидерландская авиакомпания KLM может открыть транзитные и прямые рейсы в Узбекистан, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел республики.

"KLM заинтересована в том, чтобы проработать с узбекской стороной новые маршруты, связывающие аэропорты Нидерландов, в частности "Схипхол", через Узбекистан с другими странами Центральной Азии, дальневосточного региона и Индией", — говорится в публикации.

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Как отметили в ведомстве, национальная авиакомпания Uzbekistan Airways могла бы начать переговоры с властями Нидерландов о возможном начале полетов с зимы 2019-2020 годов.

Cтороны высказались за налаживание рейсов в Узбекистан со стороны партнерских авиакомпаний, в том числе с использованием ведущих международных лоукостеров, осуществляющих полеты в главный аэропорт Нидерландов "Схипхол". Это позволит резко увеличить количество туристов за счет снижения стоимости туров в Узбекистан, а также улучшить бизнес-контакты и поездки европейских предпринимателей в республику.

Участники встречи договорились о проведении оценочных исследований и анализа возможностей по увеличению в Узбекистане пассажиропотока, в частности из Нидерландов и стран Северной Европы.

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