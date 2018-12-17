Нидерландская авиакомпания намерена запустить рейсы в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Нидерландская авиакомпания KLM может открыть транзитные и прямые рейсы в Узбекистан, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел республики.
"KLM заинтересована в том, чтобы проработать с узбекской стороной новые маршруты, связывающие аэропорты Нидерландов, в частности "Схипхол", через Узбекистан с другими странами Центральной Азии, дальневосточного региона и Индией", — говорится в публикации.
Cтороны высказались за налаживание рейсов в Узбекистан со стороны партнерских авиакомпаний, в том числе с использованием ведущих международных лоукостеров, осуществляющих полеты в главный аэропорт Нидерландов "Схипхол". Это позволит резко увеличить количество туристов за счет снижения стоимости туров в Узбекистан, а также улучшить бизнес-контакты и поездки европейских предпринимателей в республику.
Участники встречи договорились о проведении оценочных исследований и анализа возможностей по увеличению в Узбекистане пассажиропотока, в частности из Нидерландов и стран Северной Европы.
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