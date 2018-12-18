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Генконсульство Узбекистана во Владивостоке меняет адрес

© Sputnik / Виталий Аньков
Общество
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Стало известно, что из-за ремонтных работ в старом здании Генконсульство переедет в новое помещение.

ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. Генконсульство Узбекистана во Владивостоке сообщило о переезде.

Как указывает МИД республики, здание Генконсульства будет располагаться по адресу: город Владивосток, улица Верхнепортовая, дом 46.

"О завершении ремонтных работ в здании и полноформатном начале работы генконсульства будет сообщено дополнительно", - говорится на сайте ведомства.

Во внешнеполитическом ведомстве также сообщили номер мобильного телефона генерального консула Рустама Сабиржановича Исмаилова для удобства узбекских граждан, находящихся на территории Дальневосточного федерального округа Российской Федерации: +7-902-059-76-67.




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