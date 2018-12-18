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Таксисты на границе между Узбекистаном и Таджикистаном

Узбекистан открыл для иностранных авто 47 новых транзитных маршрутов

© Sputnik / Амир Исаев
Общество
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Теперь количество дорог, по которым иностранцы могут транзитом проезжать через Узбекистан на машине, выросло почти в два раза.

ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. Правительство Узбекистана утвердило 47 новых маршрутов, предназначенных для транзита иностранных автоперевозчиков в Узбекистане. Соответствующее постановление правительства обнародовано на сайте национальной базы законодательства.

В соответствии с законодательством, иностранные автотранспортные средства, транзитом следующие через Узбекистан, могут следовать только по дорогам, открытым для международного автомобильного сообщения. До настоящего времени действовало 52 маршрута.

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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"Перечень маршрутов, предназначенных для транзитного передвижения иностранных автоперевозчиков по территории республики Узбекистан, дополнить маршрутами №53-99", - говорится в тексте документа.

Таким образом, их число выросло в 1,9 раза. Согласно новому списку, наибольшее число маршрутов открыто при въезде из Таджикистана - 18 и Туркмении - 12 маршрутов.

Также продлен максимальный срок временного пребывания транзитного автотранспорта – с трех до пяти дней. Это ограничение не распространяется на иностранцев, следующих через Узбекистан в туристических, некоммерческих целях, указывается в документе.

Теги:
транзит, Автомобили, Узбекистан



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