Узбекистан открыл для иностранных авто 47 новых транзитных маршрутов

ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. Правительство Узбекистана утвердило 47 новых маршрутов, предназначенных для транзита иностранных автоперевозчиков в Узбекистане. Соответствующее постановление правительства обнародовано на сайте национальной базы законодательства.
В соответствии с законодательством, иностранные автотранспортные средства, транзитом следующие через Узбекистан, могут следовать только по дорогам, открытым для международного автомобильного сообщения. До настоящего времени действовало 52 маршрута.
"Перечень маршрутов, предназначенных для транзитного передвижения иностранных автоперевозчиков по территории республики Узбекистан, дополнить маршрутами №53-99", - говорится в тексте документа.
Таким образом, их число выросло в 1,9 раза. Согласно новому списку, наибольшее число маршрутов открыто при въезде из Таджикистана - 18 и Туркмении - 12 маршрутов.
Также продлен максимальный срок временного пребывания транзитного автотранспорта – с трех до пяти дней. Это ограничение не распространяется на иностранцев, следующих через Узбекистан в туристических, некоммерческих целях, указывается в документе.