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Представители Минюста Узбекистана принимают участие во II Евразийском юридическом съезде в Баку

В Баку проходит II Евразийский юридический съезд

Пресс-служба Минюста Узбекистана
Общество
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Форум организован при поддержке Международного союза юристов, Конфедерации юристов Азербайджана и Юридической платформы Турции.

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Представители Министерства юстиции Узбекистана принимают участие во II Евразийском юридическом съезде, который проходит в Баку, сообщили в пресс-службе ведомства. Он собрал на одной площадке более 250 делегатов из 40 стран.

Участники обсуждают такие темы, как "Международное право и международные институты", "Миграция — убежище и преступления против человечности", "Международный терроризм" и "Международное право и разоружение".

Эксперты, ученые и представители юридических организаций из разных стран обговорят дальнейшее развитие сферы и углубление сотрудничества. Кроме того, запланированы семинары с участием представителей судебной системы, академиков и юристов.

Теги:
Баку, Юриспруденция, Министерство юстиции Узбекистана



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